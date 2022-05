Como | 17enne morto dopo tuffo nel lago

(Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ stata dichiarata la morte delche ieri sera è stato ripescato –essere rimasto quasi mezz’ora sott’acqua – dai vigili del fuoco nelle acque deldi. La vittima, di nazionalità turca, così come gli amici che erano con lui, si sarebbe tuffato forse per gioco, ma ilda viale Geno si è rivelato fatale. Inutile il tentativo dei medici dell’ospedale Sant’Anna di ripristinare l’attività cardiaca e di risolvere la grave ipotermia: il minore èquesta mattina, intorno alle 8. L'articolo proviene da Italia Sera.

È morto il 17enne recuperato ieri sera in condizioni disperate nel lago di Como dopo che non era riemerso da un tuffo ed era rimasto sott'acqua per circa venti minuti.