Cessione Chelsea | UFFICIALE l’accordo con Boehly

(Di sabato 28 maggio 2022), ècon: arrivato anche il comunicatodel club londinese, ècon: arrivato anche il comunicatodel club londinese. La nota: «IlFootball Club è in grado di confermare che nella notte è stato raggiunto un accordo conclusivo e definitivo per ladel Club al Todd/Clearlake Capital consortium. È previsto che la transazione sia completata il prossimo lunedì. A quel punto il Club fornirà ulteriori aggiornamenti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : .@ChelseaFC I Ufficiale il raggiungimento dell'accordo per la cessione della società a Todd #Boehly - DiMarzio : #Chelsea, il governo inglese nella tarda serata di martedì ha autorizzato la vendita del club - sportmediaset : Finisce l'era Abramovich, ufficiale l'accordo per la cessione del Chelsea #Chelsea #Abramovich #ClearlakeCapital… - CalcioNews24 : #Chelsea, ufficiale la cessione a #Boehly ?? - ETGazzetta : Chelsea, è ufficiale la cessione al gruppo Boehly. Finisce così l'era Abramovich -

Il, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale di internet, ha confermato che, "nella serata di ieri, è stato stipulato un accordo definitivo per ladel club al gruppo di Todd ...... come si legge su una nota diffusa dalla società: ' IlFootball Club è in grado di confermare che nella notte è stato raggiunto un accordo conclusivo e definitivo per ladel Club al ...La società inglese ha ufficializzato il passaggio di proprietà attraverso un comunicato. Si chiude l'era Abramovich ...28 MAG - Il Chelsea, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale di internet, ha confermato che, "nella serata di ieri, è stato stipulato un accordo definitivo per la cessione del club al ...