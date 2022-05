Calciomercato Juventus, Agnelli cambia tutto: via in cinque, arrivano due top player (Di sabato 28 maggio 2022) La Juventus, nel corso del mercato estivo, sembra voler andare a rinforzare anche il discorso terzini. Possibile l’acquisto di due top. Tante le operazioni che la Juventus deve fare nel corso del mercato estivo; la società vuole rinforzare la rosa di Allegri nel miglior modo possibile per tornare, dal prossimo anno, a dominare il calcio italiano ed essere tra le principali candidate alla vittoria della Champions. Missione non semplice ma la dirigenza bianconera ha il dovere di provarci e soprattutto non deve sbagliare acquisti; servirà un mercato perfetto e, all’interno di questa sessione estiva, è possibile che ci sia spazio anche per rivoluzionare le fasce difensive. Sembra infatti che la Juventus sia particolarmente interessata a due giocatori molto interessanti. AnsafotoIn questa stagione sono stati diversi i ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 28 maggio 2022) La, nel corso del mercato estivo, sembra voler andare a rinforzare anche il discorso terzini. Possibile l’acquisto di due top. Tante le operazioni che ladeve fare nel corso del mercato estivo; la società vuole rinforzare la rosa di Allegri nel miglior modo possibile per tornare, dal prossimo anno, a dominare il calcio italiano ed essere tra le principali candidate alla vittoria della Champions. Missione non semplice ma la dirigenza bianconera ha il dovere di provarci e sopratnon deve sbagliare acquisti; servirà un mercato perfetto e, all’interno di questa sessione estiva, è possibile che ci sia spazio anche per rivoluzionare le fasce difensive. Sembra infatti che lasia particolarmente interessata a due giocatori molto interessanti. AnsafotoIn questa stagione sono stati diversi i ...

