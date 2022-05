Calcio: come Ancelotti nessuno mai, è il primo allenatore a vincere 4 Champions (Di sabato 28 maggio 2022) Parigi, 28 mag. - (Adnkronos) - Carlo Ancelotti nella storia del Calcio. Il tecnico del Real Madrid ha superato Bob Paisley e Zinedine Zidane, diventando l'allenatore più vincente della storia della Champions League, con 4 trionfi. Questo il palmarès completo del tecnico emiliano sia da giocatore sia da allenatore: Palmarès da giocatore. Coppa Italia: 4 Roma: 1979-1980, 1980-1981, 1983-1984, 1985-1986, Campionato italiano: 3 Roma: 1982-1983, Milan: 1987-1988, 1991-1992; Supercoppa italiana: 1 Milan: 1988, Coppa dei Campioni: 2 Milan: 1988-1989, 1989-1990; Supercoppa UEFA: 2 Milan: 1989, 1990; Coppa Intercontinentale: 2 Milan: 1989, 1990 Palmarès da allenatore, Coppa Italia: 1 Milan: 2002-2003; Campionato italiano: 1 Milan: 2003-2004; Supercoppa italiana: 1 Milan: 2004; Community ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) Parigi, 28 mag. - (Adnkronos) - Carlonella storia del. Il tecnico del Real Madrid ha superato Bob Paisley e Zinedine Zidane, diventando l'più vincente della storia dellaLeague, con 4 trionfi. Questo il palmarès completo del tecnico emiliano sia da giocatore sia da: Palmarès da giocatore. Coppa Italia: 4 Roma: 1979-1980, 1980-1981, 1983-1984, 1985-1986, Campionato italiano: 3 Roma: 1982-1983, Milan: 1987-1988, 1991-1992; Supercoppa italiana: 1 Milan: 1988, Coppa dei Campioni: 2 Milan: 1988-1989, 1989-1990; Supercoppa UEFA: 2 Milan: 1989, 1990; Coppa Intercontinentale: 2 Milan: 1989, 1990 Palmarès da, Coppa Italia: 1 Milan: 2002-2003; Campionato italiano: 1 Milan: 2003-2004; Supercoppa italiana: 1 Milan: 2004; Community ...

