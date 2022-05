Atletica, Diamond League: Vallortigara 1.90 a Eugene, Osakue non decolla. Mahuchikh a due metri, Duplantis vince (Di sabato 28 maggio 2022) A Eugene (USA) è andata in scena la prima parte della terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale di Atletica leggera. Nello stadio che tra un paio di mesi ospiterà i Mondiali, non sono mancate le emozioni e gli atleti hanno regalato un ottimo antipasto in vista del grosso delle gare che si consumerà questa sera a partire dalle ore 22.00 italiane. Due italiane sono scese in pedana, senza però ottenere risultati di grosso rilievo. Elena Vallortigara si è fermata a 1.90 nel salto in alto (misura superata al terzo tentativo) e poi ha fallito le tre prove a 1.93, non riuscendo così a migliorare lo stagionale di 1.92 e chiudendo al quinto posto. Daisy Osaku sperava di ottenere di più nel lancio del disco e invece non è andata oltre a 58.60 metri (ottavo e ultimo ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) A(USA) è andata in scena la prima parte della terza tappa della, il massimo circuito internazionale dileggera. Nello stadio che tra un paio di mesi ospiterà i Mondiali, non sono mancate le emozioni e gli atleti hanno regalato un ottimo antipasto in vista del grosso delle gare che si consumerà questa sera a partire dalle ore 22.00 italiane. Due italiane sono scese in pedana, senza però ottenere risultati di grosso rilievo. Elenasi è fermata a 1.90 nel salto in alto (misura superata al terzo tentativo) e poi ha fallito le tre prove a 1.93, non riuscendo così a migliorare lo stagionale di 1.92 e chiudendo al quinto posto. Daisy Osaku sperava di ottenere di più nel lancio del disco e invece non è andata oltre a 58.60(ottavo e ultimo ...

