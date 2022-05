X-Factor | deciso l’ultimo giudice | arriva da Sanremo 2022

(Di venerdì 27 maggio 2022) Il tavolo dei giudici di X-è completo: grande novità al fianco di Fedez, D’Amico e Ambra Angiolini Mancava solonome ed èto: Rkomi sarànella nuova edizione di X-. Il cantante reduce dalla brillante esperienza sanremese con la sua ascoltatissima Insuperabile si è guadagnato un posto accanto ai giganti Ambra Angiolini e Fedez oltre all’altro nuovo arrivo, sempre dal Festival di, ovvero il simpatico Dargen D’Amico. Così la nuova squadra di giudici è finalmente al completo in vista del ritorno del format musicale di Sky, che sarà nuovamente sul piccolo schermo a partire dal prossimo autunno. Lo show Sky Original prodotto da Fremantle più precisamente arriverà da settembre sulla tv di Murdoch e in streaming su NOW. LEGGI ...

