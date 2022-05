Virtus Bologna-Tortona stasera in tv: orario e diretta streaming gara-1 semifinale playoff 2022 basket Serie A1 (Di venerdì 27 maggio 2022) L’orario e come vedere in diretta Virtus Segafredo Bologna-Bertram Derthona Tortona, sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2021/2022 di basket. I campioni in carica hanno superato senza troppi problemi il sorprendente Pesaro, mentre la formazione neopromossa si è confermata dopo un’annata straordinaria, eliminando una squadra esperta come Venezia. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di venerdì 27 maggio, con la sfida che sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD, oltre che in streaming su Raiplay, Eurosport 2 e Discovery +. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta testuale. SEGUI LA diretta ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) L’e come vedere inSegafredo-Bertram Derthona, sfida valida come-1 delle semifinali deidellaA1 2021/di. I campioni in carica hanno superato senza troppi problemi il sorprendente Pesaro, mentre la formazione neopromossa si è confermata dopo un’annata straordinaria, eliminando una squadra esperta come Venezia. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di venerdì 27 maggio, con la sfida che sarà visibile intv in chiaro su Rai Sport HD, oltre che insu Raiplay, Eurosport 2 e Discovery +. In alternativa, Sportface vi proporrà unatestuale. SEGUI LA...

