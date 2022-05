Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie | virus isolato al Sacco di Milano

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 27 maggio 2022) Ildelè statoaldinel laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnosticaBioemergenze. “Questo rappresenta un importante risultato per la ricerca scientifica – spiega la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti- in quanto sarà possibile saggiare l’attività di farmaci antivirali e testare la risposta anticorpale dei pazienti che hanno contratto l’infezione e della quota di popolazione vaccinata contro ildel. Una ulteriore testimonianza del valore della ricerca scientifica dei laboratori lombardi”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione