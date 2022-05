Ucraina | Zelensky | “Genocidio in Donbass” Draghi a Putin | “Sblocca il grano”

(Di venerdì 27 maggio 2022) L’esercito dell’è in difficoltà nel tentativo di respingere gli invasori russi. Dopo tre mesi di guerra il tempo gioca a favore di Mosca che sta rovesciando un diluvio di fuoco sule nel Sud del paese. Infuriano i combattimenti. Soprattutto nel conteso. Il generale ucraino Oleksiy Gromov ammette: la Russia “è in vantaggio nel Lugansk“. Il presidente ucraino, Volodymyr, accusa Mosca di compiere un ““. La Russia sta praticando la “deportazione” e “l’uccisione di massa di civili” nel, affermanel suo quotidiano discorso in video. Secondo l’ONU sfiora quota 4mila il bilancio delle vittime civili accertate indall’inizio dell’invasione russa, il 24 febbraio. I civili feriti sono almeno ...

L'offensiva russa nel Donbass si intensifica e, per la prima volta dall'inizio del conflitto in, anchesi mostra pessimista sull'esito finale della guerra. Il presidente ucraino ha affermato che l'esercito di Mosca 'vuole ridurre in cenere Popasna, Bakhmut, Lyman, Lysychansk e ...... soprattutto, per chi non può fare a meno del grano dell'. Per fare passi avanti, servirebbe ... quella di Volodimir, di non cedere ulteriore terreno e di non aprire nuovi varchi all'...Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, torna ad attaccare l’Occidente, secondo lui, “troppo debole” nei confronti della Russia. Zelensky invita l’Occidente di “smette di giocare con la Russia” e ...E' la nuova richiesta avanzata dai funzionari ucraini, tra cui il presidente del Paese, Volodymyr Zelensky, agli Stati Uniti ...