Ucraina: Tajani, 'corridoi verdi servono per salvare vite umane' (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag (Adnkronos) - "Bisogna fare in modo che il grano arrivi in Africa, se no non possono mangiare, il popolo africano non può pagare il prezzo dei capricci della Federazione Russia. L'Italia si è detta disposta a contribuire per sminare il percorso delle navi, quella dei corridoi verdi è una via che va percorsa e che non ha nulla a vedere con la guerra ma serve con il salvare vite umane". Lo ha detto Antonio Tajani a Mattino 5, su Canale 5, a proposito della guerra in Ucraina e la questione del grano ucraino. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag (Adnkronos) - "Bisogna fare in modo che il grano arrivi in Africa, se no non possono mangiare, il popolo africano non può pagare il prezzo dei capricci della Federazione Russia. L'Italia si è detta disposta a contribuire per sminare il percorso delle navi, quella deiè una via che va percorsa e che non ha nulla a vedere con la guerra ma serve con il". Lo ha detto Antonioa Mattino 5, su Canale 5, a proposito della guerra ine la questione del grano ucraino.

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Tajani, 'corridoi verdi servono per salvare vite umane' - - TV7Benevento : Ucraina: Tajani, 'ha fatto bene Draghi a chiamare Putin' - - Carmine13051963 : RT @Jac875: Tajani va in tv a #mattino5 a prendere in giro gli italiani: se c’è la crisi del grano è colpa di Putin ma anche di Biden e del… - Jac875 : Tajani va in tv a #mattino5 a prendere in giro gli italiani: se c’è la crisi del grano è colpa di Putin ma anche di… - antonia_mattei : Tajani farebbe meglio a tacere....un attimo fa ha detto che dobbiamo ricostruire l'Ucraina..... È L'ITALIA quando la ricostruiamo????? -