Tutte le carte per pagamento online senza commissioni (Di venerdì 27 maggio 2022) Il numero di persone che fa acquisti online non ha fatto altro che aumentare nel tempo. La pandemia da covid 19 ha dato certamente una spinta e la fiducia degli acquirenti è aumentata. Nonostante ciò, ci sono ancora dubbi in merito all'utilizzo di una carta legata al conto corrente, come una carta di credito, per pagare online. Ecco perché molti preferiscono utilizzare le carte ricaricabili o le carte conto con IBAN. In realtà, anche l'utilizzo di una carta di credito può essere sicuro: l'importante è scegliere sempre siti affidabili e attivare l'autenticazione a due fattori, che richiede l'inserimento di un PIN temporaneo per portare a termine una qualsiasi transazione. Scopri le migliori carte per pagamenti online Carta di pagamento ricaricabili per comprare ...

