Tumori colon retto | Fatebenefratelli sostiene giornata prevenzione

Roma – giornata mondiale dedicata alla salute dell'apparato digerente (domenica 29 maggio), con un focus particolare, quest'anno, sulla prevenzione dei Tumori del colon-retto. Anche la Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma, guidata da Marco Ferrara (Responsabile dell'Unità Operativa e Presidente regionale Aigo – Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri), sostiene la giornata con la campagna informativa per la prevenzione dei Tumori colo-rettali; un'iniziativa divulgativa promossa in sinergia con Aigo per acquisire consapevolezza sui fattori di rischio e gli strumenti da adottare nella diagnosi di queste neoplasie. L'Organizzazione Mondiale di Gastroenterologia ...

