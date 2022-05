Trevisan-Saville oggi, Roland Garros 2022: orario, tv, programma, streaming (Di venerdì 27 maggio 2022) Martina Trevisan va a caccia per la seconda volta in carriera degli ottavi di finale al Roland Garros 2022. Di fronte a lei c’è l’australiana Daria Saville, che altri non è che Daria Gavrilova con il cognome da sposata, avendo sposato l’ex promessa Luke Saville. Sebbene le due siano quasi coetanee (novembre 1993 l’una, marzo 1994 l’altra), non ci sono precedenti a contrassegnarne il cammino. Per la toscana due successi comodi in due set, il primo con la britannica Harriet Dart e il secondo con la polacca Magda Linette; dall’altra parte vittorie altrettanto nette con la qualificata greca Valentini Grammatikopoulou e con la ceca Petra Kvitova, di nuovo non a suo agio sul rosso parigino. Anche per l’aussie è un po’ l’occasione della vita, dato che più del terzo turno a Parigi non ha mai ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Martinava a caccia per la seconda volta in carriera degli ottavi di finale al. Di fronte a lei c’è l’australiana Daria, che altri non è che Daria Gavrilova con il cognome da sposata, avendo sposato l’ex promessa Luke. Sebbene le due siano quasi coetanee (novembre 1993 l’una, marzo 1994 l’altra), non ci sono precedenti a contrassegnarne il cammino. Per la toscana due successi comodi in due set, il primo con la britannica Harriet Dart e il secondo con la polacca Magda Linette; dall’altra parte vittorie altrettanto nette con la qualificata greca Valentini Grammatikopoulou e con la ceca Petra Kvitova, di nuovo non a suo agio sul rosso parigino. Anche per l’aussie è un po’ l’occasione della vita, dato che più del terzo turno a Parigi non ha mai ...

