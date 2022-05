"Ti meriteresti un sacco di calci in cul*". Tina Cipollari sotto attacco, ecco chi la brutalizza (Di venerdì 27 maggio 2022) O la si ama o la si odia: Tina Cipollari, la vulcanica opinionista di Uomini e Donne, ha sempre qualcosa da dire ai protagonisti del dating show di Canale 5. In questi giorni è tornata in studio dopo un periodo di pausa preso per dei non meglio precisati impegni personali. E ha subito recuperato, cominciando a dire la sua su tutti. Il suo, però, è un atteggiamento che divide: c'è chi apprezza la sua voracità e chi invece l'accusa di essere maleducata. Tra chi proprio non sopporta la Cipollari c'è un ex volto noto di Uomini e donne, l'ex tronista e gieffina Rossella Intellicato, che sui social è tornata a parlare dell'opinionista: "Non ha rispetto né per i giovani né per le persone di una certa età! Passano gli anni ma ti meriteresti sempre un sacco di calci in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) O la si ama o la si odia:, la vulcanica opinionista di Uomini e Donne, ha sempre qualcosa da dire ai protagonisti del dating show di Canale 5. In questi giorni è tornata in studio dopo un periodo di pausa preso per dei non meglio precisati impegni personali. E ha subito recuperato, cominciando a dire la sua su tutti. Il suo, però, è un atteggiamento che divide: c'è chi apprezza la sua voracità e chi invece l'accusa di essere maleducata. Tra chi proprio non sopporta lac'è un ex volto noto di Uomini e donne, l'ex tronista e gieffina Rossella Intellicato, che sui social è tornata a parlare dell'opinionista: "Non ha rispetto né per i giovani né per le persone di una certa età! Passano gli anni ma tisempre undiin ...

Advertising

zazoomblog : Uomini e Donne ex tronista si scaglia duramente contro Tina Cipollari: “Ti meriteresti un sacco di calci in cuo” -… - lawebstar_it : 'Ti meriteresti sempre un sacco di calci in cul*” L'ex tronista di #uominiedonne si abbatte su #TinaCipollari - IsaeChia : #UominieDonne, ex tronista si scaglia duramente contro Tina Cipollari: “Ti meriteresti un sacco di calci in cu*o” - ParliamoDiNews : Rossella Intellicato spara a zero su Tina Cipollari: `Ti meriteresti un sacco di calci in...` - VeryInutilPeople… - _C4L4M1TY : @i57ning ma che ne so, sto trovando un sacco di tweet in tl con scritto tipo “louis ti meno” o “louis ti meriteresti un palo in facci” -