Tariffe suolo pubblico | Nargi | “Abbiamo mantenuto la nostra promessa”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “la: malgrado le rigide imposizioni statali, siamo riusciti a ridurre la tariffa per l’occupazione delda parte degli esercizi commerciali avellinesi. La rimodulazione prevede il passaggio del coefficiente giornaliero da 1,00 a 0,60 (0,72 euro mq) per l’occupazione con tavoli e sedie e da 1,80 a 0,80 (0,96 euro mq) per quella con dehors”. Così il vice sindaco di Avellino, Laura. “È un provvedimento che la Giunta comunale, con il supporto del Consiglio, ha fortemente voluto, ritenendo che in un periodo così difficile per il settore, i commercianti non possano e non debbano essere lasciati soli – conclude – Naturalmente, sappiamo che questo provvedimento, da solo, non ...