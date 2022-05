Salvini in partenza per Mosca, Di Maio lo gela: “Nessuna comunicazione sul viaggio” (Di venerdì 27 maggio 2022) Missione a Mosca per Matteo Salvini. Il segretario leghista appare determinato ad andare in Russia, la trasferta è in fase ancora di organizzazione ma la partenza potrebbe essere già domenica. D'altronde sono settimane che l'ex ministro dell'Interno si dice «pronto ad andare a Mosca o Istanbul» comunque «ovunque serva» recarsi per cercare di riannodare i fili del dialogo tra le parti coinvolte nel conflitto in Ucraina. «Io a Mosca? La pace merita l'impegno e lo sforzo di tutti. Ci sto lavorando, se fosse utile e possibile sarei disponibile», conferma lo stesso Salvini al termine di un comizio a Como. Ancora oscuri termini e dettagli della trasferta così come gli incontri che potrebbe fare. Certamente non pare un caso che la missione sia stata fatta trapelare il giorno dopo la ... Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Missione aper Matteo. Il segretario leghista appare determinato ad andare in Russia, la trasferta è in fase ancora di organizzazione ma lapotrebbe essere già domenica. D'altronde sono settimane che l'ex ministro dell'Interno si dice «pronto ad andare ao Istanbul» comunque «ovunque serva» recarsi per cercare di riannodare i fili del dialogo tra le parti coinvolte nel conflitto in Ucraina. «Io a? La pace merita l'impegno e lo sforzo di tutti. Ci sto lavorando, se fosse utile e possibile sarei disponibile», conferma lo stessoal termine di un comizio a Como. Ancora oscuri termini e dettagli della trasferta così come gli incontri che potrebbe fare. Certamente non pare un caso che la missione sia stata fatta trapelare il giorno dopo la ...

Advertising

Moixus1970 : RT @tempoweb: Matteo #Salvini in partenza per la #Russia, il ministero di Luigi #DiMaio lo gela: “Nessuna comunicazione” #lega #guerra #ucr… - tempoweb : Matteo #Salvini in partenza per la #Russia, il ministero di Luigi #DiMaio lo gela: “Nessuna comunicazione” #lega… - marchesiivan : RT @Misurelli77: #Salvini in partenza per la Russia... - DriverMattia198 : RT @dottorbarbieri: #SALVINI VERSO LA PARTENZA PER #MOSCA. SAREBBE UNA '''MISSIONE''' al fine di 'far ripartire i negoziati per porre fine… - angeleri_mauro : RT @dottorbarbieri: #SALVINI VERSO LA PARTENZA PER #MOSCA. SAREBBE UNA '''MISSIONE''' al fine di 'far ripartire i negoziati per porre fine… -