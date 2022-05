Salute: Sos integratori fuorilegge, ministero 'stop uso piante vietate' (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - stop agli integratori alimentari 'fuorilegge' perché contenenti piante "non impiegabili negli integratori stessi". A descrivere il fenomeno, richiamando "le amministrazioni e gli operatori economici" al rispetto delle "regole e delle norme comportamentali da osservare al fine di salvaguardare la Salute dei cittadini", è una circolare della Direzione generale Igiene, Sicurezza alimenti e Nutrizione del ministero della Salute. " In particolare - si legge nel documento - si fa riferimento agli impieghi di estratti/preparazioni di piante sempre più concentrati o titolati in principi attivi, che spesso non sono impiegabili negli integratori stessi, ma che, nonostante ... Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) -aglialimentari '' perché contenenti"non impiegabili neglistessi". A descrivere il fenomeno, richiamando "le amministrazioni e gli operatori economici" al rispetto delle "regole e delle norme comportamentali da osservare al fine di salvaguardare ladei cittadini", è una circolare della Direzione generale Igiene, Sicurezza alimenti e Nutrizione deldella. " In particolare - si legge nel documento - si fa riferimento agli impieghi di estratti/preparazioni disempre più concentrati o titolati in principi attivi, che spesso non sono impiegabili neglistessi, ma che, nonostante ...

