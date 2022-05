Referendum giustizia, Giorgetti: se vanno male è fallimento Paese (Di venerdì 27 maggio 2022) Se i Referendum sulla giustizia finiscono male "non è un fallimento della Lega, è un fallimento per il sistema Paese perché comunque questa è una occasione e credo sia giusto sollecitare la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 27 maggio 2022) Se isullafiniscono"non è undella Lega, è unper il sistemaperché comunque questa è una occasione e credo sia giusto sollecitare la ...

Advertising

Azione_it : Weekend di banchetti nelle piazze d’Italia per raccontavi perché il 12 giugno voteremo SÌ ai quesiti del referendum… - NicolaPorro : ?? È inaccettabile il silenzio sul #referendumgiustizia del 12 giugno... ?? - LegaSalvini : HOARA #BORSELLI: “VOTO SÌ AI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA” “Visti i ripetuti fallimenti di Governi e Parlamenti, tro… - iodicosi_ : ++ ANCHE MAURIZIO CAMPARI (SENATORE) SOSTIENE I SÌ PER I REFERENDUM DEL 12 GIUGNO, CAMBIAMO LA GIUSTIZIA ++… - ManuelaBellipan : RT @sandrogozi: e avere la certezza che la magistratura funziona bene nell’interesse pubblico. Sostengo convintamente i 5 SI perché non è u… -