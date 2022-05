Napoli, tentativo di scippo a due turisti. Arrestate due persone (Di venerdì 27 maggio 2022) di nazionalità algerina con precedenti penali Ieri, giovedì 26 maggio, durante il pomeriggio i poliziotti della squadra mobile di Napoli, mentre transitavano in corso Umberto, una delle strade più conosciute della città e che collega piazza Garibaldi con piazza Borsa, hanno notato due uomini che, con fare circospetto, seguivano una coppia di turisti. Subito dopo hanno notato che uno degli uomini si è avvicinato alle spalle di uno dei due turisti, tentando di strappargli lo zaino. Leggi anche: OMICIDIO NEL MILANESE, DONNA FATTA A PEZZI IN UNA VASCA. INDAGATA LA FIGLIA Immediatamente, i poliziotti sono intervenuti e, dopo una breve colluttazione, sono riuscita a bloccare entrambi i malviventi. I due soggetti, di cui sono state rese note solo le iniziali, S.J. e N.L., risultano essere di nazionalità algerine. Entrambi, di 47 e 51 anni, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 27 maggio 2022) di nazionalità algerina con precedenti penali Ieri, giovedì 26 maggio, durante il pomeriggio i poliziotti della squadra mobile di, mentre transitavano in corso Umberto, una delle strade più conosciute della città e che collega piazza Garibaldi con piazza Borsa, hanno notato due uomini che, con fare circospetto, seguivano una coppia di. Subito dopo hanno notato che uno degli uomini si è avvicinato alle spalle di uno dei due, tentando di strappargli lo zaino. Leggi anche: OMICIDIO NEL MILANESE, DONNA FATTA A PEZZI IN UNA VASCA. INDAGATA LA FIGLIA Immediatamente, i poliziotti sono intervenuti e, dopo una breve colluttazione, sono riuscita a bloccare entrambi i malviventi. I due soggetti, di cui sono state rese note solo le iniziali, S.J. e N.L., risultano essere di nazionalità algerine. Entrambi, di 47 e 51 anni, ...

