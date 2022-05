Motomondiale: Biaggi tra le leggende 'Contento per i miei figli' (Di venerdì 27 maggio 2022) Il pilota romano entra nella hall of fame della MotoGp FIRENZE - Max Biaggi insignito del riconoscimento di 'Legend' ed inserito nella 'Hall of fame' della MotoGp. A consegnare all'ex pilota italiano ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 27 maggio 2022) Il pilota romano entra nella hall of fame della MotoGp FIRENZE - Maxinsignito del riconoscimento di 'Legend' ed inserito nella 'Hall of fame' della MotoGp. A consegnare all'ex pilota italiano ...

