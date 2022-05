Moto2 | GP Italia 2022 | Jake Dixon in testa al termine delle FP1 davanti a Fernandez e Canet Antonelli 7°

(Di venerdì 27 maggio 2022) Si è aperto questa mattina con la prima sessione di prove libere il Gran Premio d’al Mugello per la; con una cornice di pubblico come da tradizione numerosa e, soprattutto, calorosa per sostenere i piloti azzurri, le FP1 si sono da poco concluse con in. Il britannico della GASGAS Aspar ha realizzato il miglior tempo della sessione in 1:51.966; alle sue spalle, in seconda e terza posizione figurano rispettivamente Augusto(+0.316) e Aron(+0.380). Gran giro e gran tempo registrato dal britannico, i piloti alle sue spalle che pagano un ritardo di ben oltre tre decimi. Scorrendo in classifica, troviamo in quarta posizione Pedro Acosta (+0.395), quinto Filip Salac (+0.504) e sesto Sam Lowes (+0.584); il ...

