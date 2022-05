Moto: Italia; Dovizioso, non penso a ritiro ma è un'opzione (Di venerdì 27 maggio 2022) ''In questo momento potrei dire sì facilmente, ma vedremo''. La delusione di Andrea Dovizioso si legge negli occhi e quando un pilota vede tutto nero, nella mente passano anche cattivi pensieri come ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 27 maggio 2022) ''In questo momento potrei dire sì facilmente, ma vedremo''. La delusione di Andreasi legge negli occhi e quando un pilota vede tutto nero, nella mente passano anche cattivi pensieri come ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto, Italia, Dovizioso: 'Ritiro? 'In questo momento potrei dire sì facilmente, ma vedremo'' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto, Italia, Dovizioso: 'Ritiro? 'In questo momento potrei dire sì facilmente, ma vedremo'' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto, Italia; Bagnaia: 'Felice per il gran lavoro odierno' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto, Italia; Bagnaia: 'Felice per il gran lavoro odierno' - susydigennaro : RT @napolimagazine: Moto, Italia, Dovizioso: 'Ritiro? 'In questo momento potrei dire sì facilmente, ma vedremo'' -