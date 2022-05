Marco Travaglio la scavalca | “Impossibile continuare!” | scambio infuocato VIDEO

Leggi su specialmag

(Di venerdì 27 maggio 2022)si è scontrato pesantemente nello studio di Tagadà. La rissa verbale è stata infinita, la Panella non ce l’ha fatta.e Tiziana Panella (La7 screenshot)Nell’ultima puntata di Tagadà,hato Tiziana Panella in diretta e lo scontro tra gli ospiti è stato. Scopriamo insieme che cosa è accaduto. Su La7 è andato in onda in diretta uno scontro molto pesante negli studi di La7 davanti agli occhi di Tiziana Panella. Ospiti in collegamentoe il professor Vittorio Emanuele Parsi. Tra i due il clima si è fatto tesissimo e l’argomento su cui hanno dibattuto era un approfondimento sul conflitto Russia Ucraina. In particolare, l’invio delle armi in ...