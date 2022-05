Manageritalia, in Veneto servono più manager per aumentare produttività e competitività (Di venerdì 27 maggio 2022) Vicenza, 27 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "I numeri parlano chiaro e dicono che dobbiamo recuperare produttività sia nell'industria che nei servizi per guardare avanti con fiducia e crescere. Uno dei fattori determinanti per raggiungere questo obiettivo è aumentare la presenza di manager nelle nostre imprese, come emerge dall'indagine commissionata a Cgia. Per questo da tempo stiamo collaborando anche con la Regione sviluppando programmi che prevedono l'impiego, anche volontario, di manager a supporto di giovani, imprese in trasformazione e startup". Così Lucio Fochesato, presidente manageritalia Veneto, nel suo intervento durante l'assemblea che ha visto presenti quasi cento manager associati presso Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Vicenza, 27 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "I numeri parlano chiaro e dicono che dobbiamo recuperaresia nell'industria che nei servizi per guardare avanti con fiducia e crescere. Uno dei fattori determinanti per raggiungere questo obiettivo èla presenza dinelle nostre imprese, come emerge dall'indagine commissionata a Cgia. Per questo da tempo stiamo collaborando anche con la Regione sviluppando programmi che prevedono l'impiego, anche volontario, dia supporto di giovani, imprese in trasformazione e startup". Così Lucio Fochesato, presidente, nel suo intervento durante l'assemblea che ha visto presenti quasi centoassociati presso Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore di ...

