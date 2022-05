L’orchestra sinfonica del Conservatorio ‘Nicola Sala’ incanta a Pietrelcina (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTanti applausi per il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento. L’Istituto di Alta Formazione Musicale sannita, infatti, invitato dai Frati Minori Cappuccini, Comune e Pro loco di Pietrelcina, ha partecipato ai festeggiamenti in occasione del 135° anniversario della nascita di Padre Pio. In particolare, L’orchestra sinfonica, diretta dal maestro Maurizio Petrolo, con i solisti Marta Fiorillo e Yuan Kechen, soprani, e Michele Bonaccio, tenore, in collaborazione con la classe di Canto del maestro Luigi Petroni, si è esibita in un concerto dedicato a San Pio. E’ stato proposto un programma impegnativo, con opere appartenenti alla grande tradizione musicale europea. La piacevole serata è stata condotta dal padre superiore, Fortunato Grottola. Il concerto si è aperto con la Piccola ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTanti applausi per ildi Musica “Nicola Sala” di Benevento. L’Istituto di Alta Formazione Musicale sannita, infatti, invitato dai Frati Minori Cappuccini, Comune e Pro loco di, ha partecipato ai festeggiamenti in occasione del 135° anniversario della nascita di Padre Pio. In particolare,, diretta dal maestro Maurizio Petrolo, con i solisti Marta Fiorillo e Yuan Kechen, soprani, e Michele Bonaccio, tenore, in collaborazione con la classe di Canto del maestro Luigi Petroni, si è esibita in un concerto dedicato a San Pio. E’ stato proposto un programma impegnativo, con opere appartenenti alla grande tradizione musicale europea. La piacevole serata è stata condotta dal padre superiore, Fortunato Grottola. Il concerto si è aperto con la Piccola ...

