LIVE Trevisan-Saville 1-0, Roland Garros 2022 in DIRETTA: si comincia sul campo 14 (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Doppio fallo di Saville. 15-0 Servizio e diritta dell’australiana. 1-0 Ottimo avvio della toscana al servizio. 40-30 Sul nastro la risposta dell’australiana. 30-30 Sul nastro l’accelerazione in uscita dal servizio di Trevisan. 30-15 Doppio fallo dell’italiana. 30-0 Servizio e diritto dell’azzurra. 15-0 Inizio subito aggressivo di Trevisan con il diritto. INIZIO PRIMO SET 12.54 Finito il riscaldamento! Si comincia sul campo 14. 12.52 Giocatrici in campo a Parigi: batte Trevisan secondo il sorteggio svolto. 12.50 Daria Saville vuole dare continuità alle due vittorie convincenti sulla greca Valentini Grammatikopoulou per 6-1 6-2 e sulla ceca testa di serie #32 Petra Kvitova ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Doppio fallo di. 15-0 Servizio e diritta dell’australiana. 1-0 Ottimo avvio della toscana al servizio. 40-30 Sul nastro la risposta dell’australiana. 30-30 Sul nastro l’accelerazione in uscita dal servizio di. 30-15 Doppio fallo dell’italiana. 30-0 Servizio e diritto dell’azzurra. 15-0 Inizio subito aggressivo dicon il diritto. INIZIO PRIMO SET 12.54 Finito il riscaldamento! Sisul14. 12.52 Giocatrici ina Parigi: battesecondo il sorteggio svolto. 12.50 Dariavuole dare continuità alle due vittorie convincenti sulla greca Valentini Grammatikopoulou per 6-1 6-2 e sulla ceca testa di serie #32 Petra Kvitova ...

