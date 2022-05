Juve, Cherubini a Parigi per chiudere per Angel Di Maria (Di venerdì 27 maggio 2022) Un collaboratore del direttore sportivo dei bianconeri è a Parigi per chiudere con Angel Di Maria: ore calde per il trasferimento a Torino Non solo Paul Pogba, per il quale i bianconeri sembrano ormai prossimi a chiudere l’affare. La Juventus lavora in queste ore anche alla chiusura del colpo Di Maria. Come riportato da Tuttosport, uno stretto collaboratore del ds Cherubini volerà a Parigi per la finale di Champions per portare avanti i contatti con l’entourage di Di Maria. L’argentino ha da tempo messo i bianconeri in cima alle preferenze dopo i sette anni al PSG. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Un collaboratore del direttore sportivo dei bianconeri è aperconDi: ore calde per il trasferimento a Torino Non solo Paul Pogba, per il quale i bianconeri sembrano ormai prossimi al’affare. Lantus lavora in queste ore anche alla chiusura del colpo Di. Come riportato da Tuttosport, uno stretto collaboratore del dsvolerà aper la finale di Champions per portare avanti i contatti con l’entourage di Di. L’argentino ha da tempo messo i bianconeri in cima alle preferenze dopo i sette anni al PSG. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Juve, Cherubini a Parigi per chiudere per Angel Di Maria - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, tutti pazzi per de Ligt: Cherubini non chiude alla cessione #Juventus #Juve #Allegri… - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, nodo Ramsey: Cherubini cerca sistemazioni #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, Cherubini accelera per Enzo Fernandez: bruciata la concorrenza #Juventus #Juve #Allegri… - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, Udogie nel mirino: Cherubini prepara l’offerta #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA -