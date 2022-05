Johnny Depp basito in aula Lo psichiatra fa delle espressioni assurde e poi afferma | “Ma Marlon Brando non è morto?”

(Di venerdì 27 maggio 2022) Sta per concludersi il processo mediaticamente più seguito degli ultimi anni. Il 12 aprile scorso, a Fairfax, in Virginia, è iniziato il dibattimento che vede Amber Heard alla sbarra per aver diffamatoin un articolo pubblicato nel dicembre 2018 sul Washington Post. Nell’articolo, senza mai alludere direttamente a, quindi non citandolo mai, la Heard hato di sentirsi una figura pubblica che ha subito abusi domestici. Il team di legali diha così denunciato la Heard per diffamazione con la richiesta di un risarcimento di 50 milioni di dollari. E siamo alle battute finali: nelle prossime ore la sentenza. Ma a far discutere è la testimonianza delloDavid Spiegel, chiamato dai legali della Heard. Il medicoche l’uso ...

Il processo per diffamazione intentato dacontro Amber Heard non è ancora giunto al termine (le argomentazioni finali sono previste per oggi, venerdì 27 maggio) ma sui social network ha già vinto, da giorni, il divo de I pirati ...... Liotta apparve in varie pellicole, tra cui si ricordano Abuso di potere (1992), Una moglie per papà (1994) con Whoopy Goldberg, Blow (2001) con, Hannibal (2001), The Son of No One (2011) ...Ennesimo scambio di battute trasformatosi in un video virale al processo che mette di fronte Amber Heard e Johnny Depp.violenza sessuale, che lei mi ha attribuito, di cui mi ha accusato. Non credo che a nessuno .... Queste le parole di Johnny Depp al processo per diffamazione contro l'ex moglie. La signora Heard mi ...