ISOLA DEI FAMOSI: UNA TENTAZIONE PER EDOARDO TAVASSI E CARMEN DI PIETRO (Di venerdì 27 maggio 2022) In prima serata su Canale 5, ventesimo appuntamento con “L’ISOLA dei FAMOSI”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nel corso della serata la “strana coppia” formata da CARMEN Di PIETRO ed EDOARDO TAVASSI verrà messa davanti a una TENTAZIONE che potrebbe mettere in crisi il loro rapporto. Estefania Bernal dovrà affrontare una scelta: penserà a se stessa o al gruppo? Uno tra Roger Balduino e Marialaura De Vitis dovrà abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima. E proprio a Playa Sgamadissima sui naufraghi Fabrizia Santarelli, Gennaro Auletto e Mercedesz Henger si abbatterà un televoto flash: chi di loro dovrà tornare ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 27 maggio 2022) In prima serata su Canale 5, ventesimo appuntamento con “L’dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nel corso della serata la “strana coppia” formata daDiedverrà messa davanti a unache potrebbe mettere in crisi il loro rapporto. Estefania Bernal dovrà affrontare una scelta: penserà a se stessa o al gruppo? Uno tra Roger Balduino e Marialaura De Vitis dovrà abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima. E proprio a Playa Sgamadissima sui naufraghi Fabrizia Santarelli, Gennaro Auletto e Mercedesz Henger si abbatterà un televoto flash: chi di loro dovrà tornare ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - Paoloo92 : RT @IsolaDeiFamosi: Torna stasera un nuovo ed emozionante appuntamento con L’#Isola ? Nuove scelte mettono alla prova le certezze dei Nauf… - bubinoblog : ISOLA DEI FAMOSI: UNA TENTAZIONE PER EDOARDO TAVASSI E CARMEN DI PIETRO - zazoomblog : All’Isola dei Famosi cibo e cure di nascosto? Parla un ex concorrente - #All’Isola #Famosi #nascosto? #Parla - machyaer : RT @GrazieAlCaxxo: È un onore avere persone come questo VERO medico. E lo stato cosa fa, lo isola. Esattamente come lo stato ha isolato ed… -