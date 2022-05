Esce Zodiaco di Michele Bravi, un uptempo che accoglie l’estate (testo) (Di venerdì 27 maggio 2022) Zodiaco di Michele Bravi è fuori, e accompagnerà l’estate. Come ogni anno gli artisti propongono il loro tormentone, e anche il cantautore di Città Di Castello gioca il suo jolly con un brano fresco e tutto da ballare. Zodiaco di Michele Bravi Zodiaco di Michele Bravi non è il classico uptempo messo a disposizione di avventori che si lanciano sulla pista per cercare l’anima gemella o l’avventura di una notte. Alla sua scrittura hanno collaborato Federica Abbate, Davide Petrella e Francesco Catitti, che ha firmato anche la produzione. Il testo è una continua metafora – come suggerisce il titolo – sull’astrologia, che Michele Bravi sfida per ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 maggio 2022)diè fuori, e accompagnerà. Come ogni anno gli artisti propongono il loro tormentone, e anche il cantautore di Città Di Castello gioca il suo jolly con un brano fresco e tutto da ballare.didinon è il classicomesso a disposizione di avventori che si lanciano sulla pista per cercare l’anima gemella o l’avventura di una notte. Alla sua scrittura hanno collaborato Federica Abbate, Davide Petrella e Francesco Catitti, che ha firmato anche la produzione. Ilè una continua metafora – come suggerisce il titolo – sull’astrologia, chesfida per ...

