Epatocarcinoma | è uno dei tumori più aggressivi

(Di venerdì 27 maggio 2022) Roma – Fare il punto sullo stato dell’arte della presa in carico del paziente conin Campania, evidenziare l’importanza del lavoro sinergico dei team multidisciplinari, individuare le zone d’ombra e le aree di miglioramento, confrontarsi sulle soluzioni per migliorare la conoscenza e l’informazione sulla patologia e sulle innovazioni diagnostiche e terapeutiche disponibili: sono questi gli obiettivi della tappa di Napoli di “Uniti e Vicini ai Pazienti con”, il roadshow promosso da Roche con il patrocinio di EpaC Onlus.L’(HCC) è uno deipiùe una delle prime cause di morti oncologiche nel mondo. In Italia, nel 2020 i nuovi casi stimati diepatici sono stati 13.000 e l’rappresenta il ...

