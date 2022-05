Ellen DeGeneres, l’ultimo show: il programma cult è arrivato alla puntata finale (e lei si commuove) (Di venerdì 27 maggio 2022) Ellen DeGeneres si commuove, quasi. Anzi, prega gli spettatori di non farlo, altrimenti succederà anche a lei. Il 26 maggio va in onda l’ultima puntata del suo omonimo show, così seguito e così noto da aver travalicato i confini statunitensi per diventare un cult mondiale. Debutto nel 2008, ben 19 stagioni e una carrellata di ospiti che non serve riportare: i più famosi, i più seguiti in ogni ambito si sono seduti nel suo studio per un’intervista. Nell’ultima puntata ci sarà Jennifer Aniston, che era stata la prima ospite. DeGeneres ha raccontato la società, la politica e il gossip. Ma anche fatto di sé una delle prime icone LGBTQI+ con il suo coming out nel 1997, in copertina su Time. Il matrimonio con Portia DeRossi, e poi ogni volta che è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022)si, quasi. Anzi, prega gli spettatori di non farlo, altrimenti succederà anche a lei. Il 26 maggio va in onda l’ultimadel suo omonimo, così seguito e così noto da aver travalicato i confini statunitensi per diventare unmondiale. Debutto nel 2008, ben 19 stagioni e una carrellata di ospiti che non serve riportare: i più famosi, i più seguiti in ogni ambito si sono seduti nel suo studio per un’intervista. Nell’ultimaci sarà Jennifer Aniston, che era stata la prima ospite.ha raccontato la società, la politica e il gossip. Ma anche fatto di sé una delle prime icone LGBTQI+ con il suo coming out nel 1997, in copertina su Time. Il matrimonio con Portia DeRossi, e poi ogni volta che è stato ...

