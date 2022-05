Disastro Antonella Clerici | il concorrente inveisce in diretta | la regia non interviene in tempo VIDEO

Leggi su specialmag

(Di venerdì 27 maggio 2022) Momenti di panico inper la nota conduttrice: lanon ha bloccato inilal telefono La conduttrice(screenshot RaiPlay)sta per portare a termine questa prima fortunata edizione di È sempre Mezzogiorno. La conduttrice ha confezionato una serie di appuntamenti che hanno conquistato il pubblico. Non sono mancati episodi ironici, simpatici ma anche surreali: il più recente in occasione dell’ultima puntata andata in onda su Rai 1. Nel dettaglio lasi è ritrovata a dover gestire, non senza alcune difficoltà, unal telefono. Una chiamata particolare che nemmeno laè ...