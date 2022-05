Covid-19 | 19 666 nuovi casi e 105 decessi in 24 ore

(Di venerdì 27 maggio 2022) Sono 19.666 idi positività al-19 (ieri 20.322) e 105 i(ieri 94) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall'inizio dell'epidemia sono 17.355.119 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 166.476. Sono invece complessivamente 16.449.697 le persone guarite e 34.748 quelle diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 61.364).Le persone attualmente positive sono in tutto 738.946, pari a -14.802 rispetto a ieri (-38.835 il giorno prima). Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 198.897 (ieri 203.607). Il tasso di positività, ieri pari al 10%, oggi scende leggermente al 9,9%. Sul fronte del sistema sanitario si registra ...

