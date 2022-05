Costa ottimista sull’addio delle mascherine in classe (a settembre): «Ci sono le condizioni: non possiamo fallire» (Di venerdì 27 maggio 2022) Quello in corso potrebbe essere l’ultimo anno scolastico trascorso con le mascherine in classe. L’obiettivo che secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Rainews24 non si potrà fallire: «è quello di ricominciare il nuovo anno scolastico non solo in presenza ma senza mascherine». Se l’obiettivo già oggi può essere immaginato è grazie ai dati in Costante miglioramento sull’andamento pandemico del Coronavirus, come conferma anche l’ultimo monitoraggio Iss. Un fenomeno dovuto secondo Costa soprattutto grazie al fatto che «siamo di fronte a una popolazione che per il 92% è vaccinata. Contestualmente c’è anche l’allentamento delle misure restrittive, ma questo è stato possibile grazie al piano di vaccinazione e alla responsabilità dei cittadini ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 maggio 2022) Quello in corso potrebbe essere l’ultimo anno scolastico trascorso con lein. L’obiettivo che secondo il sottosegretario alla Salute Andreaa Rainews24 non si potrà: «è quello di ricominciare il nuovo anno scolastico non solo in presenza ma senza». Se l’obiettivo già oggi può essere immaginato è grazie ai dati innte miglioramento sull’andamento pandemico del Coronavirus, come conferma anche l’ultimo monitoraggio Iss. Un fenomeno dovuto secondosoprattutto grazie al fatto che «siamo di fronte a una popolazione che per il 92% è vaccinata. Contestualmente c’è anche l’allentamentomisure restrittive, ma questo è stato possibile grazie al piano di vaccinazione e alla responsabilità dei cittadini ...

