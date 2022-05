Calciomercato Juve, nuovo difensore in arrivo? Cosa ha deciso il club (Di venerdì 27 maggio 2022) Calciomercato Juve, i bianconeri hanno deciso Cosa fare sul possibile colpo per la difesa. Le ultime sul mercato Juve al lavoro sul mercato. I bianconeri, secondo i rumors degli ultimi giorni, sarebbero in cerca di un difensore da aggiungere al pacchetto arretrato in vista della prossima stagione. O forse no. Come riferito da Sky Sport, infatti, i bianconeri vogliono aspettare e valutare da vicino le prestazioni di Gatti. Se il ragazzo dovesse convincere, probabilmente non verrebbero fatti ulteriori investimenti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022), i bianconeri hannofare sul possibile colpo per la difesa. Le ultime sul mercatoal lavoro sul mercato. I bianconeri, secondo i rumors degli ultimi giorni, sarebbero in cerca di unda aggiungere al pacchetto arretrato in vista della prossima stagione. O forse no. Come riferito da Sky Sport, infatti, i bianconeri vogliono aspettare e valutare da vicino le prestazioni di Gatti. Se il ragazzo dovesse convincere, probabilmente non verrebbero fatti ulteriori investimenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

