Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 26 maggio 2022

(Di venerdì 27 maggio 2022)tv: idei programmi più visti di26, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 gli episodi della fiction Don Matteo 13 hanno totalizzato in media 6186 spettatori (34.35% di share); su Canale5 il film Poveri ma ricchissimi ha avuto 1653 spettatori, 9.56% di share. Il film Transformers – L’Ultimo Cavaliere su Italia1 ha intrattenuto in media 826 spettatori (5.20%); su Rai2 lo show Corso Sempione 27 ha totalizzato 536 spettatori (3.12%), mentre il documentario Quando c’era Berlinguer su Rai3 ne ha portati a casa 561 (2.98%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 939 spettatori (6.71%) e su ...

DayTime Pomeriggio, idel 26 maggio 2022 RAI 1 Oggi è un altro giorno : 1.496.000 spettatori con il 13.9 %. Il Paradiso delle Signore : 1.269.000 spettatori con il 14.5 % di share.