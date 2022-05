A Bergamo per due giorni esperti mondiali di trombosi e cancro (Di venerdì 27 maggio 2022) Bergamo. Torna a Bergamo la Conferenza Internazionale su trombosi e cancro – International Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer (ICTHIC), il simposio scientifico internazionale punto di riferimento dei più importanti esperti mondiali di emostasi e trombosi nelle neoplasie, giunto alla XI edizione. Dal 27 al 29 maggio 2022, la Conferenza internazionale riparte dal Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo in modalità ibrida, unendo cioè presenza fisica e frequenza virtuale, dopo una edizione tutta digitale nel 2021 a causa dell’emergenza Covid-19. Sono più di quattrocento (444) i partecipanti (di cui circa 300 in presenza), medici e ricercatori da tutto il mondo, che si confronteranno sulla prevenzione e trattamento delle ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 27 maggio 2022). Torna ala Conferenza Internazionale su– International Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer (ICTHIC), il simposio scientifico internazionale punto di riferimento dei più importantidi emostasi enelle neoplasie, giunto alla XI edizione. Dal 27 al 29 maggio 2022, la Conferenza internazionale riparte dal Centro Congressi Giovanni XXIII diin modalità ibrida, unendo cioè presenza fisica e frequenza virtuale, dopo una edizione tutta digitale nel 2021 a causa dell’emergenza Covid-19. Sono più di quattrocento (444) i partecipanti (di cui circa 300 in presenza), medici e ricercatori da tutto il mondo, che si confronteranno sulla prevenzione e trattamento delle ...

