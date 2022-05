Zelensky non molla: "Nessuna cessione territoriale". Ma Mosca avanza nel Donbass (Di giovedì 26 maggio 2022) Le forze del Cremlino hanno conquistato il 95% del territorio della regione di Lugansk e circondato la città strategica di Severodonetsk. E Zelensky attacca Kissinger: "Suo calendario fermo al 1938" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 26 maggio 2022) Le forze del Cremlino hanno conquistato il 95% del territorio della regione di Lugansk e circondato la città strategica di Severodonetsk. Eattacca Kissinger: "Suo calendario fermo al 1938"

