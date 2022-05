Advertising

Rog_2 : RT @GabrieleCarrer: Il presidente Mattarella ha firmato i decreti di revoca “per indegnità” delle onorificenze a quattro cittadini russi le… - GabrieleCarrer : Il presidente Mattarella ha firmato i decreti di revoca “per indegnità” delle onorificenze a quattro cittadini russ… - EugenioBerto70 : Ucraina: appello a Mattarella dopo multa a tir con aiuti - zanon_alessio : E che dire di Mattarella che,fuori contesto, straparla contro la Russia,contro quei bruti invasori durante cerimoni… - RosaRossa72 : RT @CancAtomic: Se ti preoccupi di tutto il mondo e te ne freghi di casa tua non è #metaverso MA ITALIA! #GovernoCriminale #Draghi #Letta #… -

Corriere della Sera

Si tratta delle prime onorificenze revocate a cittadini russi dall'inizio della guerra in. Un secondo Decreto firmato da- sempre su proposta di Di Maio - revoca "per indegnità" ...Sull'il Presidente della Repubblica, Sergio, afferma: "Il percorso è divenuto più accidentato, dopo l'invasione dell'da parte della Federazione Russa. Questo significa ... Ucraina, Mattarella revoca la nomina a Cavaliere del premier russo Mishustin per «indegnità» Lo stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ritirate anche le onorificenze al ministro dell’Industria Manturov, al segretario di Stato Evtukhov e al p ..."Il percorso è divenuto più accidentato, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa. Questo significa - conclude Mattarella - dover raddoppiare il nostro impegno. Anzitutto per la ...