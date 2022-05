Ucraina: Draghi, 'negoziato unica via per risolvere controversie, lezione Rabin attuale' (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Nella nostra memoria collettiva, la figura di Yitzhak Rabin incarna la ricerca incessante della pace. La tregua raggiunta con l'Egitto negli anni '70, gli Accordi di Oslo del 1993 che gli valsero il Premio Nobel per la Pace, e il trattato con la Giordania nel 1994 non sono soltanto momenti chiave nella storia di Israele e del Medio Oriente. Sono un punto di riferimento per tutti coloro che credono nel negoziato come l'unico modo per risolvere le controversie, anche le più aspre e violente. Una lezione che Yitzhak Rabin ha lasciato a tutti noi e che mantiene intatto il suo valore anche nella tragica attualità di questi giorni". Così, con un chiaro riferimento al conflitto in corso in Ucraina, il premier Mario Draghi nel ... Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Nella nostra memoria collettiva, la figura di Yitzhakincarna la ricerca incessante della pace. La tregua raggiunta con l'Egitto negli anni '70, gli Accordi di Oslo del 1993 che gli valsero il Premio Nobel per la Pace, e il trattato con la Giordania nel 1994 non sono soltanto momenti chiave nella storia di Israele e del Medio Oriente. Sono un punto di riferimento per tutti coloro che credono nelcome l'unico modo perle, anche le più aspre e violente. Unache Yitzhakha lasciato a tutti noi e che mantiene intatto il suo valore anche nella tragica attualità di questi giorni". Così, con un chiaro riferimento al conflitto in corso in, il premier Marionel ...

