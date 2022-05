Tennis, Trevisan: “Da Rabat in poi ho una concentrazione massima. Mi piace tanto giocare al Roland Garros” (Di giovedì 26 maggio 2022) La Tennista azzurra Martina Trevisan, ha parlato dell’ottimo Roland Garros che sta disputando e del suo rendimento in questo 2022. Partendo da quest’ultimo argomento, l’italiana sottolinea come il torneo di Rabat abbia fatto scattare in lei una vera e propria scintilla: “Grazie al torneo vinto a Rabat ora mi sento meglio, lotto su ogni palla o punto, ho una concentrazione massima, non mi sento colpevole quando commetto un errore e sto migliorando giorno dopo giorno. Queste ultime due settimane infatti sono state molto piene e questo mi sta aiutando ad avere buone sensazioni in campo”. Sono ben sette infatti le vittorie consecutive di Trevisan, che anche al Roland Garros non ha nessuna intenzione di ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) Lata azzurra Martina, ha parlato dell’ottimoche sta disputando e del suo rendimento in questo 2022. Partendo da quest’ultimo argomento, l’italiana sottolinea come il torneo diabbia fatto scattare in lei una vera e propria scintilla: “Grazie al torneo vinto aora mi sento meglio, lotto su ogni palla o punto, ho una, non mi sento colpevole quando commetto un errore e sto migliorando giorno dopo giorno. Queste ultime due settimane infatti sono state molto piene e questo mi sta aiutando ad avere buone sensazioni in campo”. Sono ben sette infatti le vittorie consecutive di, che anche alnon ha nessuna intenzione di ...

Advertising

SuperTennisTv : ?? Vola al terzo turno del #RolandGarros Martina Trevisan: sconfigge Linette in due set 6-3 6-2! #tennis - SuperTennisTv : ?? A Rabat Martina Trevisan si regala il primo titolo WTA! Sconfigge in finale la statunitense Liu. Finisce 6-2 6-1… - ansacalciosport : Roland Garros: Trevisan al 3/o turno, polacca Linette ko. Azzurra, reduce dal titolo conquistato a Rabat, vince in… - ATPtennis2002 : RT @SuperTennisTv: ?? Vola al terzo turno del #RolandGarros Martina Trevisan: sconfigge Linette in due set 6-3 6-2! #tennis - vetky : RT @lorenzofares: È in fiducia, @MartinaTrevisa3 ???? E sa come andare avanti al #RolandGarros : batte 63 62 Magda Linette ???? ed è al 3T a P… -