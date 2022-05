Strage in Texas, Matthew McConaughey: “Dobbiamo fermare questa epidemia. Bisogna rivedere i nostri valori” (Di giovedì 26 maggio 2022) Basta con le stragi di bambini con armi da fuoco: ad unirsi all’appello è il premio Oscar Matthew McConaughey, che è nato a Uvalde in Texas e ha definito l’ultimo massacro nella sua città’ natale, come il prodotto di “una epidemia che possiamo controllare”. Martedì 24 maggio, infatti, 19 bambini e due adulti stati uccisi a colpi d’arma da fuoco da uno studente di 18 anni mentre si trovavano nella loro scuola elementare: “Stavolta è successo nella mia città, Uvalde. E ancora una volta abbiamo dimostrato tragicamente di non essere responsabili per i diritti che le nostre libertà ci garantiscono”, ha detto l’attore che ha vissuto fino a undici anni nella cittadina dove è avvenuta la tragedia, a metà strada tra San Antonio e il confine messicano. “Come americani, texani, madri e padri, è tempo di rivalutare e rinegoziare i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Basta con le stragi di bambini con armi da fuoco: ad unirsi all’appello è il premio Oscar, che è nato a Uvalde ine ha definito l’ultimo massacro nella sua città’ natale, come il prodotto di “unache possiamo controllare”. Martedì 24 maggio, infatti, 19 bambini e due adulti stati uccisi a colpi d’arma da fuoco da uno studente di 18 anni mentre si trovavano nella loro scuola elementare: “Stavolta è successo nella mia città, Uvalde. E ancora una volta abbiamo dimostrato tragicamente di non essere responsabili per i diritti che le nostre libertà ci garantiscono”, ha detto l’attore che ha vissuto fino a undici anni nella cittadina dove è avvenuta la tragedia, a metà strada tra San Antonio e il confine messicano. “Come americani, texani, madri e padri, è tempo di rivalutare e rinegoziare i ...

