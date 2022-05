Sinner-Carballes Baena oggi, Roland Garros 2022: a che ora inizia, canale tv, programma, streaming (Di giovedì 26 maggio 2022) Quest’oggi, 26 maggio, è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2022. Il ragazzo altoatesino, dopo un ottimo debutto al cospetto dello statunitense Bjorn Fratangelo, è atteso al match di secondo turno contro un avversario sulla carta abbordabile come lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Il tennista iberico, numero 89 delle classifiche mondiali, è uno specialista della terra rossa, non è un caso che il suo unico successo nel circuito maggiore sia arrivato proprio su questa superficie, a Quito nel 2018. Nel primo turno è uscito vittorioso da un lungo braccio di ferro con il tedesco Oscar Otte; da verificare dunque le sue condizioni per un giocatore che, almeno per il pronostico, è nettamente alla portata del portacolori azzurro. La sfida tra Jannik ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Quest’, 26 maggio, è il giorno di Jannikal. Il ragazzo altoatesino, dopo un ottimo debutto al cospetto dello statunitense Bjorn Fratangelo, è atteso al match di secondo turno contro un avversario sulla carta abbordabile come lo spagnolo Roberto. Il tennista iberico, numero 89 delle classifiche mondiali, è uno specialista della terra rossa, non è un caso che il suo unico successo nel circuito maggiore sia arrivato proprio su questa superficie, a Quito nel 2018. Nel primo turno è uscito vittorioso da un lungo braccio di ferro con il tedesco Oscar Otte; da verificare dunque le sue condizioni per un giocatore che, almeno per il pronostico, è nettamente alla portata del portacolori azzurro. La sfida tra Jannik ...

