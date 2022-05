Roma, Gravina: “La vittoria in Conference League dimostra che è una società seria” (Di giovedì 26 maggio 2022) “La vittoria della Roma? È un segnale importante, di entusiasmo, Roma ha vissuto un momento di orgoglio. Ieri Tirana era in festa per tanti tifosi arrivati da Roma e per tanti tifosi albanesi che hanno fatto da cornice a questo successo”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commentando la vittoria della Roma in Conference League: “Percentuali di merito? Non è mai una questione di percentuali ma di assegnare un merito ad una società importante che sta avviando un percorso con una progettualità significativa, sempre molto riservata, discreta, una società coinvolgente. Lo abbiamo visto con tutta una serie di sold out che ha vissuto l’Olimpico. Bisogna dare atto ad una ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) “Ladella? È un segnale importante, di entusiasmo,ha vissuto un momento di orgoglio. Ieri Tirana era in festa per tanti tifosi arrivati dae per tanti tifosi albanesi che hanno fatto da cornice a questo successo”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele, commentando ladellain: “Percentuali di merito? Non è mai una questione di percentuali ma di assegnare un merito ad unaimportante che sta avviando un percorso con una progettualità significativa, sempre molto riservata, discreta, unacoinvolgente. Lo abbiamo visto con tutta una serie di sold out che ha vissuto l’Olimpico. Bisogna dare atto ad una ...

