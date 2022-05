Roland Garros 2022 | risultati uomini 26 maggio | avanzano Medvedev | Tsitsipas | Rublev e Ruud In casa Italia bene Sinner e Sonego

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 maggio 2022) Cale il sipario su un’altra giornata al. Sulla terra rossa francese si sono svolti oggi gli ultimi trentaduesimi di finale in campo maschile e lo spettacolo non è ovviamente mancato. Da domani si inizierà ad entrare sempre più nel vivo del torneo con i sedicesimi. Passano il turno Daniil, Stefanos, Andreye Casper. Il russo (testa di serie n.2) supera il serbo Laslo Djere per 6-3 6-4 6-3, il greco (n.4 del seeding) elimina con qualche fatica di troppo il ceco Zdenek Kolar con il punteggio di 6-3 7-6(8) 6-7(3) 7-6(7),(n.7 del torneo) batte per 6-3 3-6 6-2 6-2 l’argentino Federico Delbonis, e il norvegese (testa di serie n.8) ha la meglio sul finlandese Emil Ruusuvuori per 6-3 6-4 6-2. Tra gli ...