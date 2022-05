Reddito: Boschi (Iv), si è rivelato un fallimento (Di giovedì 26 maggio 2022) La capogruppo Iv alla Camera Maria Elena Boschi, in visita all'Aquila per un confronto elettorale, ha ribadito le sue perplessità nei confronti del Reddito di cittadinanza, suggerendo "di utilizzare ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) La capogruppo Iv alla Camera Maria Elena, in visita all'Aquila per un confronto elettorale, ha ribadito le sue perplessità nei confronti deldi cittadinanza, suggerendo "di utilizzare ...

Advertising

iconanews : Reddito: Boschi (Iv), si è rivelato un fallimento - fastenseat : @DiventandoJeeg @di_reddito Con nocciole dei boschi Chernobyl - BenitoAtos : RT @carlogubi: Per il fallimentare referendum che voleva riempire il senato con nomine dei partiti e non con voti degli elettori, #Renzi e… - di_reddito : @BimbiMeb @elio_vito Prende più voti di Renzi e Boschi messi assieme, cmq. - avantibionda : RT @carlogubi: Per il fallimentare referendum che voleva riempire il senato con nomine dei partiti e non con voti degli elettori, #Renzi e… -