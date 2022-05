Puglia – Pro-loco nomina Mongelli e Miceli Ambasciatori dell’Ente (Di giovedì 26 maggio 2022) Foggia – Presentato L’Ente Proloco italiane sez. Puglia. Melinda Miceli e Andrea Filippo Mongelli nominati Ambasciatori dell’Ente . Presso l’Istituto Tecnico Pacinotti di Foggia alle ore 11 del 21 maggio si è tenuta la Conferenza di presentazione dell’ Ente Proloco Italiane sez. Puglia, in collegamento video con Pino Greco turismo e cultura. Presenti anche la vicepresidente Patrizia Alberini e il consigliere Grieco Federico. Il Presidente Vito Aprile dopo i saluti ha presentato i relatori: Pasquale Ciurleo presidente nazionale, Ruffino Oronzo APS calcarea turismo, Progetto parchi turistici Andrea Visit Minervino, il Presidente di Tota pulchra Monsignor Jean Marie Gervais, il campione mondiale di dama Sergio Scarpetta. Interventi da ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 26 maggio 2022) Foggia – Presentato L’Ente Proitaliane sez.. Melindae Andrea Filippoti. Presso l’Istituto Tecnico Pacinotti di Foggia alle ore 11 del 21 maggio si è tenuta la Conferenza di presentazione dell’ Ente ProItaliane sez., in collegamento video con Pino Greco turismo e cultura. Presenti anche la vicepresidente Patrizia Alberini e il consigliere Grieco Federico. Il Presidente Vito Aprile dopo i saluti ha presentato i relatori: Pasquale Ciurleo presidente nazionale, Ruffino Oronzo APS calcarea turismo, Progetto parchi turistici Andrea Visit Minervino, il Presidente di Tota pulchra Monsignor Jean Marie Gervais, il campione mondiale di dama Sergio Scarpetta. Interventi da ...

