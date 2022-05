Pioggia di stelle cadenti a maggio 2022: dove vedere e quando le Tau Ercolidi (Di giovedì 26 maggio 2022) Occhi puntati al cielo, naso all’insù perché tra qualche giorno potrebbe esserci uno spettacolo della natura da non perdere: quello delle stelle cadenti. Sì, perché la notte tra il 30 e il 31 maggio, gli amanti del cielo notturno avranno la possibilità di vedere le Tau Ercolidi, cioè uno sciame meteorico. L’ultima volta questo è successo nel 2001 con il passaggio delle Leonidi, ma è stato visibile solo dall’Asia e ora, quindi, l’attesa sta aumentando. Cosa sono le Tau Ercolidi Si tratta di uno sciame meteorico poco conosciuto e studiato. Queste derivano dalla disgregazione della cometa 73P/Schwassmann-Wachmann, che è stata scoperta da due scienziati nel 1930 quando è passata a meno di 10 milioni di km dalla Terra. dove vederle e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 maggio 2022) Occhi puntati al cielo, naso all’insù perché tra qualche giorno potrebbe esserci uno spettacolo della natura da non perdere: quello delle. Sì, perché la notte tra il 30 e il 31, gli amanti del cielo notturno avranno la possibilità dile Tau, cioè uno sciame meteorico. L’ultima volta questo è successo nel 2001 con il passaggio delle Leonidi, ma è stato visibile solo dall’Asia e ora, quindi, l’attesa sta aumentando. Cosa sono le TauSi tratta di uno sciame meteorico poco conosciuto e studiato. Queste derivano dalla disgregazione della cometa 73P/Schwassmann-Wachmann, che è stata scoperta da due scienziati nel 1930è passata a meno di 10 milioni di km dalla Terra.vederle e ...

