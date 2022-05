"Ora mi devo fermare". Cosa si nasconde dietro queste tristi parole di Loredana Bertè (Di giovedì 26 maggio 2022) "Il 3 maggio dopo il concerto di Bologna mi sono rotta una costola": inizia così il racconto di Loredana Bertè sui social. La cantante ha spiegato di essersi esibita nelle date successive per non far angosciare i suoi fan: "Non volevo farvi preoccupare o creare ulteriore spostamenti nelle date del tour, quindi ho fatto tutti i successivi concerti in programma fino ad adesso, soffrendo in silenzio ma felice di essere con voi". Ora, però, è arrivato il momento dello stop. Aver cantato in quelle condizioni non ha aiutato la cantante, come lei stessa ha confermato: "In ospedale mi avevano dato minimo 20 giorni di riposo assoluto, Cosa che non ho fatto, e quindi la costola non si è rimessa a posto, come ieri mi hanno spiegato alla visita di controllo. Ormai il dolore è troppo forte, e mi hanno sconsigliato di continuare a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) "Il 3 maggio dopo il concerto di Bologna mi sono rotta una costola": inizia così il racconto disui social. La cantante ha spiegato di essersi esibita nelle date successive per non far angosciare i suoi fan: "Non volevo farvi preoccupare o creare ulteriore spostamenti nelle date del tour, quindi ho fatto tutti i successivi concerti in programma fino ad adesso, soffrendo in silenzio ma felice di essere con voi". Ora, però, è arrivato il momento dello stop. Aver cantato in quelle condizioni non ha aiutato la cantante, come lei stessa ha confermato: "In ospedale mi avevano dato minimo 20 giorni di riposo assoluto,che non ho fatto, e quindi la costola non si è rimessa a posto, come ieri mi hanno spiegato alla visita di controllo. Ormai il dolore è troppo forte, e mi hanno sconsigliato di continuare a ...

